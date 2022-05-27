Эксперты оценили инициативу с обновлением репертуара МХТ имени Чехова

Народный артист России, худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский предложил зрителям поучаствовать в формировании репертуара театра. Театральные деятели в беседе с «Известиями» рассказали, как оценивают инициативу по обновлению репертуара.

Проект «Артхаб», стартовавший в МХТ имени Чехова, призван помочь театру в формировании актуального репертуара современной драматургии. Представлять материал будут режиссеры и актеры, а экспертному жюри предстоит голосовать и выбирать лучшие работы.

«Я приветствую задумку Константина Хабенского. Это здорово. Как дойдет до дела, будет понятно, имело это смысл или нет. Если эти поиски окажутся не вполне удачными — ну что делать. Это был свой путь», — поделился мнением художественный руководитель Театра Моссовета Евгений Марчелли.

По его словам, в Театре Моссовета чаще ориентируются на режиссеров, которых приглашают.

«Они, как правило, предлагают интересные пьесы. И дальше мы сговариваемся: как это расходится на нашу труппу, какое количество артистов занимает, каких незанятых актеров можно занять, как вписывается в систему театра. И когда я свои варианты пьес продумываю, тоже ориентируюсь в первую очередь на возможности труппы и на то, что интересно, о чем хочется сегодня говорить, рассказывать», — пояснил он.

Заведующая отделом драматургии СТД РФ Ольга Новикова в свою очередь заявила: то, что предлагает Константин Хабенский, СТД делает 35 лет.

«Наша «Авторская сцена» помимо конкурса, на который приходит до 400 пьес за год, включает еще и апробацию пьесы. Последние 13 лет мы это делаем на сценах российских театров. Мы привозим шесть пьес-победителей в региональный театр. Зрители принимают участие в показах, остаются обсуждать увиденное, но решение остается за профессионалами. Ведь мы привозим с собой еще и критиков. И обсуждаем не показ, а текст», — уточнила Новикова.

Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз назвал Хабенского талантливейшим человеком. При этом добавив, что руководить театром, особенно МХТ очень непросто.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пятьдесят оттенков Художественного: зачем Хабенскому «Артхаб»