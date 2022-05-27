Российские саперы продолжают разминировать Харьковскую область

Военнослужащие инженерных войск Западного военного округа (ЗВО) продолжают разминировать дороги и сельскохозяйственные угодья в освобожденных населенных пунктах Харьковской области от неразорвавшихся боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что саперы выезжают в населенные пункты на места, где предположительно, находятся мины, по заявкам местных жителей.

Инженерная группа сначала проводит разведку местности, затем, после определения степени опасности боеприпасов, при возможности транспортировки их грузят в автомобили, специально оборудованные для безопасной перевозки песочным настилом и бронепластинами. Таким образом мины вывозятся на полигон подрыва и размещаются в окопе, где подрываются с применением тротиловых зарядов.

Как говорят саперы, ежедневно они извлекают из земли около 40 противотанковых мин на дорогах и сельскохозяйственные полях.

При этом поврежденные или неисправные мины уничтожаются на месте накладным зарядом.

«Нами была проделана работа по снятию мин на дорожном направлении. Было снято 38 мин. Мы их уничтожили на месте накладным зарядом», — сказал журналистам командир инженерно-разведывательного дозора Андрей.

По его словам, если танк наедет на одну из противотанковых мин, от боевой машины буквально ничего не останется.

26 мая руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил об устранении минной опасности в акватории порта в Мариуполе.

В этот же день сообщалось, что специалисты МЧС РФ с момента начала проведения специальной военной операции в Донбассе обезвредили на его территории порядка 24 тыс. взрывоопасных предметов.

24 мая сообщалось, что росгвардейцы обнаружили и уничтожили порядка 640 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С «Лепесток» в Харьковской области, установленных украинскими националистами. Как рассказали в ведомстве, эти мины совсем небольшого размера, их вес составляет приблизительно 80 г. Но этого достаточно, чтобы человек пострадал при ее разрыве.

Накануне росгвардейцы разминировали мост и захватили два бронетранспортера в Харьковской области. Саперы Росгвардии извлекли мины и передали их на уничтожение.

Кроме того, в этот день корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов показал работе саперов по разминированию территории пляжа недалеко от порта Мариуполя. По словам саперов, эту территорию не минировали, но в песке много неразорвавшихся снарядов.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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