Таксист в Москве оттаскал пассажирку за волосы

На западе Москвы водитель такси напал на девушку и оттаскал ее за волосы.

По данным «Известий», инцидент произошел на улице Боженко в столичном районе Кунцево. Один из очевидцев услышал громкий хлопок и крик женщины, после чего они с друзьями направились к месту событий. Там они увидели девушку, которая сидела на асфальте и плакала.

Выяснилось, что потерпевшая забрала у водителя такси документы, после чего тот набросился на нее и отобрал телефон. Также девушка пыталась разбить стекло автомобиля такси.

Один из очевидцев вызвал полицию, но ни один из участников конфликта не стал писать заявление, отмечает телеканал «360».

В ноябре в Санкт-Петербурге водитель социального такси ударил пожилую женщину-инвалида и избил очевидицу случившегося. Водитель своей вины не признал.