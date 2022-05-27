Экс-футболист сборной РФ спрогнозировал исход финала Кубка по футболу

Воскресный финал Кубка России по футболу пройдет на стадионе «Лужники». В решающем матче сыграют московские «Спартак» и «Динамо». Ажиотаж вокруг матча такой, что заполнены могут быть все 80 тыс. мест. Кому удастся одержать победу, рассказал бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой.

Возможная победа станет большим подарком для болельщиков «Спартака» в год 100-летия со дня основания клуба. В финал спартаковцы пробились без особых проблем: они разгромили дома «Кубань» (6:1) в 1/8 финала, обыграли в гостях ЦСКА (1:0) в четвертьфинале и одолели дома в полуфинале красноярский «Енисей» (3:0). Кроме армейцев все соперники были представителями низшего дивизиона — ФНЛ-1.

«С учетом весеннего кризиса в «Динамо» думаю, что у «Спартака» больше шансов на победу», — поделился мнением с «Известиями» Мостовой.

По его словам, бело-голубые уже месяц не могут победить, терпят разгромные поражения и идут по нисходящей.

«Спартак» выглядит не сильно лучше, но всё же способен собраться на отдельный матч и победить, что показали и кубковый четвертьфинал с ЦСКА, и мартовское дерби с «Динамо» в чемпионате. К тому же футболисты определенно захотят порадовать и самих себя, и руководство, и болельщиков завоеванием трофея в год 100-летия клуба», — рассказал Мостовой.

Весной качество игры «Динамо» ухудшилось, но до середины апреля команда всё равно стабильно набирала очки и дышала в спину «Зениту». Однако в последних пяти турах она набрала лишь одно очко.

За всю постсоветскую эпоху «Динамо» всего один раз выигрывало серьезный трофей. Это был Кубок России 1995 года. Тогда в «Лужниках» бело-голубые под руководством Константина Бескова в основное и дополнительное время сыграли нулевую ничью с волгоградским «Ротором», а по пенальти взяли верх 8:7.

По мнению игравшего в то время за команду легендарного защитника Александра Точилина, последние неудачи не уменьшают шансов «Динамо» на успех в финале.

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Не сесть в «Луже»: чего ждать от финала Кубка России по футболу