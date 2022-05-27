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США призвали КНДР к дипломатии по вопросам ядерной безопасности

Вашингтон, Токио и Сеул выразили готовность строить дипломатические отношения с КНДР
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Фото: Global Look Press/Christoph Hardt
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Власти США, Японии и Южной Кореи открыты к диалогу с КНДР по вопросам ядерной безопасности. Об этом в четверг, 26 мая, заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

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«Мы [представители трех стран] призываем КНДР заняться разрешением тяжелой ситуации с COVID-19 и приступить к дипломатии, а не угрожать миру», — сказала она в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Вместе с тем, по словам дипломата, Штаты действуют в рамках собственных национальных интересов, а также интересов союзников. Это означает, что ради достижения гарантий безопасности Вашингтон готов обратиться в том числе к жестким мерам.

Ранее в четверг на заседании СБ ООН прошло голосование по проекту американской резолюции, который предусматривал ужесточение санкций против КНДР. Документ не был принят, поскольку Россия и Китай использовали право вето.

Созвать саммит было решено на фоне очередных ракетных испытаний КНДР. Так, Северная Корея утром 25 мая выпустила по направлению Японского моря одну за другой три баллистические ракеты. Японский министр обороны Нобуо Киси от лица страны заявил, что ракетные пуски КНДР сразу после визита американского президента Джо Байдена в Сеул и Токио можно считать прямой провокацией.

В апреле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами».

25 марта Вашингтон заявил, что Совету Безопасности ООН стоит рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила мнение, что СБ ООН должен «единым голосом осудить» опасные действия Пхеньяна.

До этого, 10 марта, США выразили готовность ввести новые торговые санкции против КНДР в качестве реакции на очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Северная Корея провела в последние два месяца испытания, которые можно назвать серьезной эскалацией, нарушающей резолюции Совбеза ООН, уточняли в Белом доме.

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