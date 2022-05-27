Вильфанд пообещал летнее тепло в Москве на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал летнее тепло в Москве на следующей неделе.

В беседе с ТАСС в пятницу, 27 мая, специалист рассказал, что столичная погода начнет перестраиваться на летний режим в предстоящее воскресенье, 29 мая.

По словам Вильфанда, в субботу, 28 мая, еще ожидаются небольшие осадки, переменная облачность, температура воздуха составит +17…+19 градусов, но будет солнце.

В понедельник, согласно прогнозам, столбики термометров покажут +18…+22 градуса. Во вторник и среду уже потеплеет до +25 градусов.

Вильфанд разъяснил, что перестройка погоды на летний режим будет также заключаться в том, что ночные температуры будут выше +10 градусов.

«Такие температуры ассоциируются с летом, конечно», — заключил он.

Ранее, 27 мая, в столичном главке МЧС предупредили о сильном дожде до 07:00 пятницы. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», водителям рекомендовали значительно снижать скорость и увеличивать дистанцию, а также избегать внезапных маневров на дороге, не парковать машины возле деревьев. Пешеходам посоветовали обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

26 мая Вильфанд сообщал, что «взрывные дожди» в столице принесут 25–30% месячной нормы осадков за 26 и 27 мая. Также ожидаются грозы и сильный ветер. В городе действует «желтый» уровень погодной опасности, пишет REGNUM.

22 мая ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала дожди в Москве 26 и 27 мая.

В середине мая главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в текущем году в европейской части России ожидается теплое лето без каких-либо экстремальных температурных отклонений. Как отмечает телеканал «Звезда», в июне не ожидается «ни экстремальной жары, ни экстремального холода». При этом в июле и августе температура воздуха будет превышать норму, но без существенных отклонений от обычных показателей.