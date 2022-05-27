Реклама
Прямой эфир
Общество
Аспиранты российских вузов столкнулись с проблемой защиты диссертаций
Экономика
Турецкие бренды хотят открыть свои магазины в России
Экономика
Производители молока и соков намерены сократить ассортимент
Общество
Систему капремонта в России намерены кардинально изменить
Экономика
Укрепление рубля затормозило инвестиции в драгметаллы
Мир
В США исключили снятие санкций с РФ в обмен на вывоз зерна с Украины
Мир
РФ и Китай наложили вето в СБ ООН на резолюцию о санкциях против КНДР
Мир
США предупредили Киев о риске эскалации из-за обстрелов территории РФ
Мир
Подразделения спецназа «Ахмат» и Народная милиция ЛНР вошли в Северодонецк
Мир
В Минстрое спрогнозировали эффект от снижения ставки ЦБ до 11%
Армия
Сформирован коридор для выхода иностранных судов из черноморских портов Украины
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 27 мая

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столичном регионе в пятницу, 27 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, а также кратковременные осадки. Об этом на своем сайте сообщает Гидрометцентр России.

Тень колебаний: как пережить нашествие циклонов
Вильфанд пообещал жителям европейской части России редкий природный катаклизм

Днем в Москве воздух прогреется до +16…+18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +8…+10 градусов.

При этом днем в столице во второй половине дня будет кратковременный дождь. Местами возможна гроза.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 7–12 м/с и порывами до 17 м/c.

Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

До 21:00 пятницы, 27 мая, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы.

Днем ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что метеорологическое лето в Москве наступит 31 мая. В этот день, уточнил он, столичный регион и вся Центральная Россия попадет в теплый сектор циклона.

Кроме того, 25 мая Тишковец сообщил, что в столице начиная с вечера четверга, 26 мая, до полудня 27 мая выпадет до 15–20 мм осадков — более 30% месячной нормы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022