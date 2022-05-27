Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 27 мая

В столичном регионе в пятницу, 27 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, а также кратковременные осадки. Об этом на своем сайте сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +16…+18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +8…+10 градусов.

При этом днем в столице во второй половине дня будет кратковременный дождь. Местами возможна гроза.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 7–12 м/с и порывами до 17 м/c.

Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

До 21:00 пятницы, 27 мая, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы.

Днем ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что метеорологическое лето в Москве наступит 31 мая. В этот день, уточнил он, столичный регион и вся Центральная Россия попадет в теплый сектор циклона.

Кроме того, 25 мая Тишковец сообщил, что в столице начиная с вечера четверга, 26 мая, до полудня 27 мая выпадет до 15–20 мм осадков — более 30% месячной нормы.