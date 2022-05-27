Участник теробороны Украины рассказал об отношении бойцов «Ахмата»

Сдавшийся в плен участник теробороны Украины Максим Минченко рассказал о доброжелательном отношении со стороны бойцов «Ахмата».

«Давали рыбу копченую, салаты, то, что сами едят. Водичку, сладкое, «сникерсы», — рассказал он корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину.

Минченко сдался добровольно вместе с рядом сослуживцев.

Накануне Минобороны опубликовало запись допроса пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Служащие заявили, что в украинских войсках есть заградительные отряды (заградотряды), основной целью которых является предотвращение бегства и отступления войск. Есть версия, что несогласных расстреливают.

В этот же день сдавшийся в плен военный ВСУ Дмитрий Чернов рассказал, что многие в рядах украинских солдат не поддерживают нацистские идеи.

Кроме того, 24 мая стало известно, что военнослужащие ВСУ отказываются выполнять боевое задание. Они записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, в котором рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники. Они подчеркнули, что таким образом их отправляют «на верную смерть». В тот же день издание «Страна.ua» сообщило, что этих военнослужащих отправили в СИЗО №6 в Бахмуте за дезертирство.

Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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