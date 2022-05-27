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Шульский пообещал показать декласс Хлебникова в предстоящем бою

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мастер спорта по боксу Павел Шульский в четверг, 26 мая, пообещал показать декласс бойца поп-ММА Брюса Хлебникова в предстоящем с ним противостоянии в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в пятницу, 27 мая.

«Я буду максимально осторожно работать. С дистанции «расстреливать». Ну, показать полный декласс соперника, что ему нет смысла работать с боксерами», — отметил он в разговоре с «Известиями».

При этом боксер отметил, что опасается удара Хлебникова.

«Посмотрим, что будет лучше: или бокс, или его сила», — добавил Шульский.

Кроме того, он признался, что противостояние обещает быть интересным, поскольку Брюс Хлебников — человек, который «родился сильным, великим». Будущий соперник Хлебникова на ринге также рассказал, что следил за мастерством бойца поп-ММА с детства.

Хлебников появится на ринге в шортах с именем своей дочери Алисы. Девочка осталась в Москве и будет смотреть бой в прямом эфире.

Ранее в четверг бойцы Брюс Хлебников и Павел Шульский прошли церемонию взвешивания наряду с другими участниками «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В этот же день стало известно, что поединок Ивана Штыркова и Михаила Мохнаткина был отменен из-за несоблюдения договоренностей со стороны местного организатора.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 27 мая в Омске. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 22:00 мск и 1:00 по омскому времени.

Главным событием боксерского вечера станет бой Алексея Папина и черногорца Дилана Прашовича. На счету Папина 13 побед, из которых 12 он одержал нокаутом. Его соперник в прошлом году бился за титул чемпиона мира по версии WBO.

Также на профессиональном ринге дебютирует чемпион мира по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет бывший чемпион мира по версии WBA Нехомар Сермено.

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