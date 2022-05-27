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Ударник рок-группы YES Алан Уайт умер на 73-м году жизни

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Фото: Global Look Press/Igor Vidyashev
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Ударник британской рок-группы YES Алан Уайт скончался на 73-м году жизни. Сообщение об этом было опубликовано 26 мая на официальной странице коллектива в Twitter.

Газета The Guardian отметила, что музыкант умер дома в окрестностях американского Сиэтла (штат Вашингтон) после непродолжительной болезни.

«YES вынуждена c глубокой скорбью объявить о том, что Алан Уайт, наш барабанщик, пользовавшийся всеобщей любовью и с которым нас связывала 50-летняя дружба, скончался в возрасте 72 лет после непродолжительной болезни», — говорится в сообщении группы.

Родившийся в 1949 году в графстве Дарем, Уайт начал играть на барабанах в возрасте 12 лет, а год спустя присоединился к своей первой группе: Downbeats, позже Blue Chips.

Группа YES была основана в 1968 году Джоном Андерсоном и Крисом Скуайром, умершим в 2015 году. Уайта попросили присоединиться к Yes в 1972 году.

За более чем полувековую историю группа выпустила 22 студийных альбома, а суммарный тираж всех ее записей, включая концертные диски и сборники, приближается к 50 млн экземпляров.

Уайт является признанным автором десятков песен и сыграл более чем в 40 альбомах. Проблемы со здоровьем, начавшиеся в 2016 году, вынудили его отойти от карьеры музыканта, но он продолжал иногда играть.

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