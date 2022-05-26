Гинцбург допустил заражение обезьян оспой от грызунов

Переносчиками обезьяньей оспы могут быть не приматы, а грызуны. Такую версию в четверг, 26 мая, высказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Обезьяны сами пострадали. Скорее всего, они заразились от грызунов типа мышей, крыс, которые являются основным резервуаром и переносчиком этого вируса», — заявил он в эфире канала «Россия 1».

Также специалист отметил, что массовое распространение оспы среди людей может спровоцировать возникновение штаммов с повышенной вирулентностью, то есть способностью вируса вызывать болезнь. В таком случае опасность возрастает многократно.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора прокомментировала риски завоза оспы обезьян в Россию. Она отметила, что вероятность такого сценария невелика. Тем не менее рекомендуется соблюдать меры предосторожности: чаще мыть руки, надевать маску в общественных местах, особенно в странах, где это заболевание выявлено.

Тогда же стало известно, что сотрудники ГНЦ «Вектор» приступили к изучению вируса обезьяньей оспы с целью определить, связано ли его необычное распространение с мутациями патогена.

24 мая доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова рассказала, что для оспы обезьян характерно увеличение лимфоузлов. Также она указала на то, что заболевание характеризуется лихорадкой, сильной головной болью и болью в мышцах.

За последние дни несколько стран объявили о первых случаях заражения оспой обезьян. Так, министерство здравоохранения Испании сообщило о 23 новых ПЦР-тестах, которые дали положительный результат на анализ наличия оспы обезьян. Также случаи были зафиксированы в Германии, Швеции, Великобритании и США. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.