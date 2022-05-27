МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России в пятницу, 27 мая, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В ведомстве рассказали о высоком профессионализме заместителя командира артиллерийской бригады подполковника Дмитрия Жарких, благодаря которому были уничтожены три гаубичные самоходные артиллерийские установки, два пикапа с установленными на них минометами, один БТР и около 30 националистов. Жарких лично осуществлял корректирование огня по вооруженному формированию националистов.

Как подчеркнули в МО РФ, умелое руководство подполковником подчиненными позволило выполнить всех поставленные боевые задачи артиллерийской бригады на заданном направлении.

Отделение под командованием сержанта Виктора Пыхтина, продолжили в оборонном ведомстве, выполняло задачу по разведке местности вблизи позиций российской группировки войск. Ночью, когда отделение продвигалось по лесополосе, сержант обнаружил группу националистов, вооруженных тремя гранатометами, пулеметом, а также стрелковым оружием и незамедлительно принял решение атаковать боевиков.

Пыхтин одним из первых вступил в бой с националистами и уничтожил пулеметный расчет врага. В общей сложности отделением в ту ночь были уничтожены более 10 боевиков. Оставшиеся в живых националисты спаслись, бежав с поля боя.

Как уточнили в российском министерстве обороны, своими решительными и профессиональными действиями сержант Пыхтин обеспечил безопасность места дислокации группировки российских Вооруженных Сил.

Гвардии сержант Николай Романенко в составе батальонно-тактической группы российских ВС выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований радикально настроенных украинских националистов. В ведомстве рассказали, что на подступах к городу разгорелся бой, при этом Романенко руководил огнем подчиненных морских пехотинцев.

Благодаря высоким командным качествам и отличному знанию тактики ведения боя, гвардии сержант грамотно выстроил систему огня с учётом особенностей местности и определил сектора обстрела, тем самым лишил противника возможности отступления.

Между тем, добавили в Минобороны, командование националистов попыталось осуществить подвоз боеприпасов и вооружения боевикам в населенным пункте. Заметив вражескую колонну, движущуюся на помощь обороняющимся боевикам, Романенко точным огнем из вооружения боевой машины пехоты поразил вражеский грузовик с боеприпасами, в результате взрыва вылетающими снарядами были уничтожены один БМП и более пяти националистов. Сам гвардии сержант, заключили в министерстве, награжден Орденом Мужества.

Ранее, 26 мая, официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что за последние сутки российские войска поразили высокоточными ракетами воздушного базирования 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Он добавил, что в районе Николаевки российскими войсками была уничтожена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ». В то время как в районе Чугуева Харьковской области уничтожен радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Накануне съемочная группа «Известий» сняла на видео, как жители Светлодарска празднуют освобождение города от вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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