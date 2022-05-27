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В МИД Сербии сравнили европейских политиков с коммунальщиками

Глава МВД Сербии: европейские лидеры ведут себя как коммунальщики
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Фото: depositphotos.com
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Европа ведет себя как содружество территорий, а ее лидеры — как коммунальщики, а не как политики. Такое мнение высказал в четверг министр внутренних дел Сербии Александар Вулин в эфире телеканала Happy.

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«Европа сегодня ведет себя как содружество территорий, а не содружество государств, как будто там [во главе] люди, которые занимаются коммунальными делами, а не политикой», — заявил Вулин.

По словам главы сербского МИД, лидер республики Александар Вучич единственный среди европейских лидеров, кто «ведет себя как политик». Он заметил, что президент Сербии придерживается норм международного права и отказывается вводить санкции против России на фоне спецоперации по защите Донбасса.

Он отметил, что государства имеют «свои интересы, свои потребности», у них, как утверждает политик, «есть память».

Сербия никогда не забудет, как Россия путем наложения вето в Совете Безопасности (СБ) ООН в 2015 году предотвратила провозглашение сербского народа «виновным в геноциде», подчеркнул Вулин.

Накануне в среду, 25 мая, Вучич заявил, что у Сербии на данный момент нет возможности ввести ограничительные меры в отношении российской экономики. По его словам, республика не намерена вставать на сторону Запада или РФ, поскольку основным приоритетом руководства остается благополучие сербских граждан.

21 апреля сербский лидер заявил, что Белград не пойдет вслед за Западом по пути ограничительных мер против России, поскольку это поставило бы под угрозу национальные интересы его страны.

Между тем Сербия взяла курс на снижение зависимости от энергоносителей из РФ. Так, 17 мая министр энергетики Зорана Михайлович сообщила о планах нарастить объем закупок в других странах.

8 апреля Евросоюз исключил Сербию из списка стран, подпадающих под санкции за ввоз нефти из РФ, и она продолжит получать поставки российской нефти.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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