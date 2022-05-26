Вдовец убитой при стрельбе в Техасе учительницы умер от горя

Вдовец учительницы, погибшей во время стрельбы в начальной школе города Увальде (штат Техас, США), скончался от сердечного приступа, вызванного горем. Об этом в четверг, 26 мая, сообщила газета Dallas News со ссылкой на родственников покойного.

Один из членов семьи в социальных сетях подтвердил, что Джо Гарсия, муж Ирмы Гарсия, умер вскоре после событий 24 мая.

В четверг утром он посетил мемориал жертвам трагедии, чтобы возложить цветы, а по возвращении домой «просто упал».

Уточняется, что мужчина не смог справиться с горем после потери жены. Супруги Гарсия прожили в браке 24 года, у них осталось четверо детей.

Накануне президент США Джо Байден заявил о намерении в ближайшие дни встретиться с родственниками погибших в Техасе.

Ранее глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью школьников и взрослых в начальной школе Техаса. Он распорядился приспустить флаги США над государственными зданиями, военными объектами и дипломатическими миссиями до 28 мая.

Стрельба в начальной школе в Увальде в штате Техас произошла 24 мая. По последним данным, жертвами стали 18 детей и трое взрослых. По другим данным, погибли 19 детей и двое взрослых.

По информации губернатора штата Грегори Эббота, нападавшего удалось опознать: им оказался 18-летний Сальвадора Рому, ученик средней школы Увальде, поэтому он легко зашел в здание. Прежде чем открыть огонь в начальной школе, он также выстрелил в свою 66-летнюю бабушку. Она жива, но находится в критическом состоянии.

Как заявили в Национальном центре контртеррористических операций, в данный момент нет оснований считать инцидент террористическим актом. Местные органы безопасности активно сотрудничают с федеральными, государственными и региональными партнерами.