Медведев обвинил Зеленского в выдвижении «невыполнимых ультиматумов»

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 26 мая назвал невыполнимыми условия перемирия, которые выдвигает президент Украины Владимир Зеленский, и посоветовал украинскому лидеру последовать советам бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по урегулированию ситуации.

«Условия, который Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев также сравнил Генри Киссинджера с «умудренным опытом ястребом», а Владимира Зеленского — с «молодым петушком». По его словам, Киссинджер трезво и реалистично оценил ситуацию, когда заявил о необходимости Киева пойти на уступки в переговорах с Москвой.

Ранее, 24 мая, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам. Кроме того, Киссинджер заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации, сложившейся вокруг страны.

Как отметил политолог Алексей Мартынов в беседе с «Известиями», экс-госсекретарь США — представитель адекватной и здравомыслящей части западной элиты. При этом оппонентом в дискуссии является финансист Джордж Сорос. По словам политолога, последний отстаивает идею «реставрации глобализма, который трещит по швам и разваливается на глазах».

Между тем первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал свою точку зрения в беседе с «Известиями» относительно переговорного процесса Москвы и Киева, отметив, что во время переговоров с Россией Украина постоянно консультировалась со своими «старшими товарищами» с Запада, поэтому любые попытки договориться с Киевом оказывались нерезультативными. Он добавил, что, по его мнению, в дальнейших российско-украинских переговорах не предвидится перспективы.

В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Украины принятия выдвинутых требований для переговоров о заключении мира. При этом он подчеркнул, что это не территориальные уступки.

22 мая в администрации украинского президента Владимира Зеленского заявили, что Украина исключает возможность соглашения о прекращении огня с Россией. Советник президента Михаил Подоляк сказал, что уступки принесут неприятные последствия для Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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