Психодиетолог рассказала о борьбе с перееданием на фоне стресса

Негативные переживания пагубно влияют на здоровье человека и, в частности, его пищевые привычки. Психодиетолог сети премиальных фитнес-клубов Escalada Наталия Сницар в четверг, 26 мая, дала рекомендации для поддержания формы в условиях стресса.

Эксперт объяснила, что тревожность является одной из основных причин компульсивного переедания. В таком состоянии человек склонен бесконтрольно принимать пищу, не ориентируясь на потребности организма. При этом вместо удовлетворения он испытывает чувство вины.

«Опасность компульсивного переедания не только в лишнем весе. Расстройства пищевого поведения могут привести к диабету, сосудистой гипертонии, высокому уровню холестерина в крови, затруднению дыхания, заболеваниям миокарда и в целом к ухудшению качества жизни», — подчеркнула Сницар в беседе с «Газетой.Ru».

Быстро решить данную проблему, по ее словам, не получится — необходим комплексный подход. Вместо диет специалист рекомендовала скорректировать режим питания: например, есть сладкое в первой половине дня, а к вечеру переходить на более «легкие» продукты. Также могут быть эффективными упражнения на фокусировку внимания. Благодаря таким тренировкам будет проще подходить к еде осознанно.

Кроме того, необходимо позаботиться о состоянии здоровья в целом: обеспечить регулярную физическую активность, высыпаться и, по возможности, компенсировать болезненные переживания положительными эмоциями.

Ранее в этот день директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о механизме переедания. По мнению эксперта, при быстром поглощении пищи сигнал о насыщении поступает с задержкой — таким образом, человек съедает больше, чем нужно его организму. Во избежание неприятных последствий Гинзбург посоветовал не отвлекаться от еды, тщательно пережевывать пищу и концентрировать внимание на своих ощущениях.