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Жителей Калифорнии призвали не выходить из дома из-за стрельбы

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Полиция округа Монтерей в Калифорнии (США) призвали жителей города Сисайд не покидать свои дома из-за стрельбы. Об этом 26 мая сообщает местный телеканал KION со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что речь идет о перестрелке между правоохранителями и вооруженным мужчиной.

По их информации, около 9:00 утра по восточному времени (17:00 мск) несколько офицеров прибыли к многоквартирному дому, чтобы вручить одному из жильцов уведомление о выселении, однако мужчина открыл по полицейским огонь, после чего забаррикадировался на балконе.

Никто из полицейских не пострадал, они ведут переговоры. К ним на помощь отправлены дроны и группа спецназа.

Ранее в этот же день сообщалось, что в канадском городе Торонто закрыли четыре школы после звонков в полицию о человеке с винтовкой. Правоохранители начали получать сообщения о неизвестном вооруженном человеке в одном из районов около полудня по местному времени. Прибыв на место, полиция обнаружила белого мужчину в возрасте примерно 20 лет, который шел по улице, вооружившись винтовкой. Злоумышленник был обезврежен.

24 мая в Увальде в штате Техас (США) произошла стрельба в начальной школе. По последним данным, жертвами стали 18 детей и трое взрослых. Уточнялось также, что среди пострадавших два сотрудника правоохранительных органов.

По информации губернатора штата Грегори Эббота, нападавшего удалось опознать: им оказался 18-летний Сальвадора Рому, ученик средней школы Увальде, поэтому он легко зашел в здание. Прежде чем открыть огонь в начальной школе, он также выстрелил в свою 66-летнюю бабушку. Она жива, но находится в критическом состоянии.

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