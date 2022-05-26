В Британии Кевина Спейси обвинили в домогательствах к трем мужчинам

Королевская прокурорская служба Британии обвинила актера Кевина Спейси в сексуальном насилии в отношении трех мужчин в период с 2005 по 2013 годы. Об этом 26 мая говорится в заявлении на сайте прокурорской службы.

«Королевская прокурорская служба (CPS) санкционировала уголовные обвинения против 62-летнего Кевина Спейси по четырем пунктам обвинения в сексуальном насилии над тремя мужчинами. Ему также было предъявлено обвинение в принуждении человека к сексуальным действиям без согласия», — следует из сообщения главы специального отдела по расследованию преступлений CPS Розмари Эйнсли.

В частности, Спейси, согласно расследованию, совершал преступления в Лондоне и Глостершире.

Как следует из материла, обвинения в отношении актера были предъявлены после изучения доказательств, собранных полицией Лондона в ходе расследования.

В ноябре прошлого года киностудия MRС, снимавшая сериал «Карточный домик», выиграла против него суд за нарушение условий контракта. Согласно иску компании, артист совершил сексуальные домогательства на рабочем месте.

Актер пытался оспорить иск и рассказал, что обвинения в домогательствах и неподобающем поведении не давали оснований для расторжения с ним контракта. Спейси считает, что его решили уволить по экономическим и деловым соображениям.

23 мая стало известно, что Спейси вернулся к работе после обвинений в сексуальных домогательствах. Сообщалось, что артист примет участие в съемках фильма L'uomo Che Disegno Dio («Человек, который нарисовал Бога»). Режиссером картины станет итальянский актер Франко Неро, съемки пройдут в Италии.

Скандал вокруг Кевина Спейси разгорелся после того, как в 2017 году актер Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах во время съемок фильма, которые якобы имели место 30 лет назад, когда Рэппу было 14 лет. Спейси заявил, что не помнит подобного инцидента, но извинился и совершил каминг-аут.

В том же году актера в общей сложности обвинили в сексуальном насилии и домогательствах минимум 15 человек, в частности режиссер Тони Монтана, мексиканский актер Роберт Кавазос и Гарри Дрейфус, сын актера из фильма «Челюсти» Ричарда Дрейфуса.

На фоне данного скандала компания Netflix сообщила о приостановке съемок шестого, финального сезона «Карточного домика», в котором снимался актер, а затем сценарий был переписан с учетом отсутствия в нем главного персонажа — Фрэнка Андервуда в исполнении Спейси.