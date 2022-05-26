Реклама
Прямой эфир
Мир
В Минстрое спрогнозировали эффект от снижения ставки ЦБ до 11%
Армия
Сформирован коридор для выхода иностранных судов из черноморских портов Украины
Мир
Немцы призвали Шольца уйти в отставку после речи об Украине
Мир
В Венгрии ввели ограничения на заправку бензином
Спорт
Футбольный клуб «Челси» продали миллиардеру из США Тодду Боэли
Общество
В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности
Спорт
Боец ММА Каримов заменит Штыркова в поединке против Мохнаткина
Экономика
ЦБ РФ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней
Мир
Блинкен заявил об отсутствии поддержки США независимости Тайваня
Общество
Белгородские власти запретят въезд в село Журавлевка
Армия
Минная опасность в акватории порта в Мариуполе устранена

Умер клавишник группы Depeche Mode Энди Флетчер

0
Фото: Global Look Press/Alessandro Bosio
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На 61-м году жизни скончался один из основателей и клавишник британской группы Depeche Mode Энди Флетчер. Об этом пресс-служба музыкальной группы сообщила 26 мая в социальных сетях.

Музыкант для масс: человек, который сделал Depeche Mode
Мартин Ли Гор написал практически все песни знаменитой группы

Причины смерти не уточняются.

«Мы потрясены и полны огромной печали в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и коллеги по группе Энди Флетчера. Наше сердце с его семьей, и мы просим вас помнить о них и уважать их частную жизнь в это трудное время», — говорится в заявлении.

Флетчер родился в 1961 году в Ноттингеме и переехал в Базилдон, где в конце 1970-х основал группу Composition of Sound вместе с Мартином Гором и Винсом Кларком. С приходом певца Дейва Гаана они изменили свое название на Depeche Mode. Наиболее известными хитами коллектива стали композиции Personal Jesus и Enjoy the Silence.

Группа была занесена в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022