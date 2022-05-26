Умер клавишник группы Depeche Mode Энди Флетчер
На 61-м году жизни скончался один из основателей и клавишник британской группы Depeche Mode Энди Флетчер. Об этом пресс-служба музыкальной группы сообщила 26 мая в социальных сетях.
Причины смерти не уточняются.
«Мы потрясены и полны огромной печали в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и коллеги по группе Энди Флетчера. Наше сердце с его семьей, и мы просим вас помнить о них и уважать их частную жизнь в это трудное время», — говорится в заявлении.
Флетчер родился в 1961 году в Ноттингеме и переехал в Базилдон, где в конце 1970-х основал группу Composition of Sound вместе с Мартином Гором и Винсом Кларком. С приходом певца Дейва Гаана они изменили свое название на Depeche Mode. Наиболее известными хитами коллектива стали композиции Personal Jesus и Enjoy the Silence.
Группа была занесена в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году.