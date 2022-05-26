Умер клавишник группы Depeche Mode Энди Флетчер

На 61-м году жизни скончался один из основателей и клавишник британской группы Depeche Mode Энди Флетчер. Об этом пресс-служба музыкальной группы сообщила 26 мая в социальных сетях.

Причины смерти не уточняются.

«Мы потрясены и полны огромной печали в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и коллеги по группе Энди Флетчера. Наше сердце с его семьей, и мы просим вас помнить о них и уважать их частную жизнь в это трудное время», — говорится в заявлении.