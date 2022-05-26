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Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых, чтобы поддержать спрос

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Банк России (ЦБ) на внеплановом заседании понизил ключевую ставку с 14 до 11% годовых. Об этом регулятор сообщил 26 мая.

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«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 базовых пунктов, до 11 процентов годовых. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен», — говорится в пресс-релизе.

В ЦБ уточнили, что низкая кредитная активность и продолжающийся приток средств на рублевые депозиты ограничивают проинфляционные риски и дают возможность смягчать денежно-кредитную политику.

В сложившихся условиях ЦБ прогнозирует снижение годовой инфляции до 5–7% в 2023 году, а также возвращение к 4% в 2024-м. Прогноз на этот год в пресс-релизе отсутствует. В более ранних материалах инфляция по итогам 2022-го ожидалась на уровне 18-23%.

Отмечается, что теперь ЦБ лишь допускает возможность снижения ставки на ближайших заседаниях, в то время как в апрельском релизе было указано, что регулятор «видит пространство для снижения». Таким образом, сигнал по дальнейшей траектории этого инструмента ужесточен.

Следующее плановое заседание по ставке запланировано на 10 июня.

Экономист Газпромбанка Павел Бирюков назвал решение ЦБ «еще одним агрессивным шагом». Он считает, что при нынешних условиях быстрого укрепления рубля, стабилизации инфляционных ожиданий и резкого снижения недельных темпов инфляции у ЦБ всё меньше оснований придерживаться консервативной монетарной политики.

В то же время глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы, так как настало время стратегических решений для экономики России. По ее словам, экономика РФ входит в период структурной трансформации и будет нуждаться в финансовых ресурсах.

29 апреля Банк России снизил ключевую ставку с 17 до 14% годовых. 11 апреля Центробанк также снизил ключевую ставку с 20 до 17% годовых.

До этого, в конце февраля, Центробанк на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке наоборот, поднял базовую ставку до 20% годовых. Тогда повышение ставки ЦБ объяснил тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения.

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