Боксер Шульский признался, что наблюдал за Хлебниковым с детства

Мастер спорта по боксу Павел Шульский в четверг, 26 мая, признался, что с детства следил за бойцом поп-ММА Брюсом Хлебниковым. А в пятницу, 27 мая, они, участники суперсерии «Бойцовского клуба Рен ТВ», встретятся на ринге.

«Это интересное противостояние, где опыт, бокс и человек, который родился сильным, великим. Я его с детства смотрел и сейчас буду драться с ним. Посмотрим, какие у меня технические моменты, в какой я форме», — отметил Шульский.

Хлебников появится на ринге в шортах с именем своей дочери Алисы. Девочка осталась в Москве и будет смотреть бой в прямом эфире.

«Ей нравится, она говорит: «Папа, давай-давай», — подчеркнул боксер.

Ранее в этот день другая пара боксеров черногорец Дилан Прашович и россиянин Алексей Папин взвесились перед пятничным поединком. Бойцы в весовую категорию уложились. Корреспондент «Известий» Олег Барышев узнал, что Дилану Прашовичу пришлось попотеть, чтобы попрощаться с лишними килограммами. Даже в жару он тренируется в специальном костюме-сауне.

Турнир для Алексея Папина будет решающим: победа откроет мужчине двери к титулу чемпиона мира.

«В начале подготовки было сложно, но уже к середине сборов я почувствовал, что возвращаюсь в форму, в которой я был. Даже, может быть, лучше. Я думаю, пик будет, когда я выйду на ринг», — сказал российский спортсмен.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 27 мая в Омске. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 22:00 мск и 1:00 по омскому времени. Специальным гостем вечера станет музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.