Немцы призвали Шольца уйти в отставку после речи об Украине

Читатели портала Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) и немецкие пользователи соцсетей раскритиковали 26 мая выступление канцлера Германии Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе, на котором он заявил, что «Запад и Украина не примут навязанный мир на чужих условиях».

Ряд пользователей подвергли слова канцлера критике за «неспособность подкреплять слова действиями» и попытки выдать желаемое за действительное.

«Шольц представляет жалкую картину. Он не способен действовать, наверное, он каждый день натыкается на сомнения в собственных мыслях. Как и во время эпидемии коронавируса, он предпочитает перекладывать ответственность за действия на других. <...> Он должен как можно скорее покинуть свой пост. Наверное, проще всего будет вынести вотум недоверия и создать новую коалицию без злополучной СДПГ», — написал Volker Friedlich.

Этого комментатора поддержал и пользователь под ником Trubadix.

«Слова, слова, ничего, кроме слов. От Шольца другого и не стоило ожидать. <...> За красивыми выражениями прячется лицемерие и намеренное нежелание действовать», — отметил он.

По мнению пользователя под ником Rolf Ardmann, Шольц каким-то образом стал «запрограммированной говорящей куклой».

«Он не говорит об интересах страны, которую представляет, он «федеральный канцлер Запада», мелкий и послушный руководитель подразделения НАТО <...> Пожалуйста, пусть [президент Украины Владимир] Зеленский, [посол Украины в Германии Андрей] Мельник, [президент США Джо] Байден, [премьер Британии Борис] Джонсон скажут нам, что нужно делать, мы с радостью это выполним, наша страна охотно за это заплатит, а народ будет пребывать в восторге», — указал комментатор.

О том, что Запад выступает против того, чтобы Украине навязали мир на чужих условиях, Шольц заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе ранее в этот день. Канцлер также обратил внимание на то, что страны — члены НАТО ни при каких обстоятельствах не позволят себе действий, которые бы сделали их активной стороной конфликта.

Подобное мнение Шольц озвучивал и раньше. Так, 13 мая канцлер ФРГ во время выступления на предвыборном митинге германской Социал-демократической партии (СДПГ) в Кельне уже указывал на то, что Германия не станет принимать мир, «навязанный» Украине российской стороной. По его словам, для достижения мира Москве и Киеву необходимо прийти к взаимопониманию.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев возобновит переговоры с Москвой только после того, как РФ вернет Украине территории, утраченные с 24 февраля. Незадолго до этого он сообщил, что единственный российский политик, с которым он готов встретиться, — это президент РФ Владимир Путин.

В ответ заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко назвал заявления украинского политика неконструктивными. Также он отметил, что Россия сомневается в искренности желания Киева найти мирное разрешение ситуации.

Ранее, 22 мая, глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о замораживании переговоров по инициативе Киева. Он подчеркнул, что главы государств должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы. Месяц назад российская сторона передала проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован, однако, как добавил Мединский, ответа так и не получила.

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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