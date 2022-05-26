Путин предложил Драги помощь в борьбе с продовольственным кризисом после снятия санкций

Россия готова внести свой вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия ограничений со стороны западных стран. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги 26 мая.

Во время разговора российский лидер обсудил с итальянским премьер-министром положение дел в сфере глобальной продовольственной безопасности.

«Отметив необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, Владимир Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также Путин обсудил с Драги обстановку на Украине, рассказал о налаживании мирной жизни в освобожденных городах Донбасса, сообщил о предпринимаемых действиях в целях обеспечения безопасности судоходства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 26 мая сообщил, что принятые меры Западом привели к блокировке поставок зерна с Украины в Африку.

До этого, 25 мая, Великобритания выступила против снятия антироссийских санкций в обмен на разблокировку вывоза зерна с Украины. В тот же день китайское издание «Синьхуа» обозначило ситуацию на украинской территории, а также антироссийские санкции как причины возникновения крупнейшего продовольственного кризиса в Европе.

Кроме того, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 17 апреля предупредил, что на фоне событий в Донбассе одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и РФ приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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