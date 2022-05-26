Мужчина пострадал в результате пожара в частном доме в Брянске

В Володарском районе Брянска в результате пожара в частном доме пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел днем 26 мая на улице Чичерина. Информация о возгорании частного деревянного дома поступила в ведомство в 14:02.

Огонь удалось потушить через полчаса. В результате пожара пострадал местный житель. О его состоянии не уточняется, пишет NASHBRYANSK.RU.

Причину возгорания устанавливают эксперты.

В ночь на 25 мая в деревне Залесье Вологодской области произошел пожар в деревянном доме с печным отоплением. Погибла пенсионерка.