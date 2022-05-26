Олимпийский чемпион Тихонов посетит суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов приехал на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ», которая состоится в Омске 27 мая, и поделился ожиданиями перед предстоящим мероприятием.

«Я специально прилетел. Я бросил всё. У меня на завтра назначена операция, а я здесь, в Омске. Ну как можно пропустить такой турнир? И я буду ратовать за то, чтобы этот турнир в Омске был ежегодным. <…> Этот турнир наберет такие обороты, что к нам будут проситься сюда приехать», — сказал он.

Ранее в этот день участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» приняли участие в церемонии взвешивания.

На мероприятии присутствовали российские бойцы Брюс Хлебников и Павел Шульский, боксеры Алексей Тищенко и Денис Лебедев, а также черногорский боксер Дилан Прашович и россиянин Алексей Папин. Отмечалось, что поединок Ивана Штыркова и Михаила Мохнаткина был отменен из-за несоблюдения договоренностей со стороны местного организатора.

Также спортсмены провели открытые тренировки. Съемочная группа «Известий» застала Прашовича на беговой дорожке в костюме-сауне. Спортсмен таким образом пытается сбросить лишние килограммы и уложиться в весовую категорию.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Папин VS Прашович» пройдет 27 мая в Омске. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 22:00 мск и 1:00 по омскому времени. Специальным гостем вечера станет музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.