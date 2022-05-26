Лукашенко анонсировал создание южного оперативного командования белорусской армии

В вооруженных силах Белоруссии будет создано южное оперативное командование. Об этом президент страны Александр Лукашенко сообщил 26 мая на совещании министерства обороны страны.

«Военное давление на нас, мы уже видим, будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока. К сожалению, открылось новое направление, как у нас принято говорить, новый фронт. Мы не можем не уделять этому внимания. Мы об этом уже в первом приближении говорили, министр обороны тогда предложил нам еще одно оперативное командование открыть на южном направлении нашей страны. Вместе с западом, северо-западом будет и южное крыло», — цитирует его Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер отметил, что «время динамично подтолкнуло» к решению о создании нового оперативного направления.

Кроме того, он уточнил, что в настоящее время белорусские военные вынуждены быстро отрабатывать защиту южных рубежей страны.

«Это условие военного времени. Но пока без войны. Я получаю информацию, что ребята ведут себя там достойно. Ну и нам надо планирование отрабатывать в этих условиях — если, не дай бог, война, как действовать будем», — добавил Лукашенко.

Ранее, 15 мая, первый заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил республики Игорь Король заявил, что в Белоруссии не исключают военных провокаций со стороны Украины. Он уточнил, что на ровенском направлении Киев сосредоточил порядка 10 тыс. военнослужащих, на овручском — 6 тыс., а на черниговском — 4,5 тыс. По его словам, среди них артиллерийские подразделения, вооруженные самыми современными американскими средствами, и подразделения противовоздушной обороны.

17 марта белорусский лидер сообщил, что Украина не менее двух раз запускала ракеты «Точка-У» в сторону Белоруссии и армии страны удалось их сбить. Президент также заявил, что если Минск будут провоцировать постоянно, он будет вынужден отвечать.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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