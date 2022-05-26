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Лукашенко анонсировал создание южного оперативного командования белорусской армии

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В вооруженных силах Белоруссии будет создано южное оперативное командование. Об этом президент страны Александр Лукашенко сообщил 26 мая на совещании министерства обороны страны.

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«Военное давление на нас, мы уже видим, будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока. К сожалению, открылось новое направление, как у нас принято говорить, новый фронт. Мы не можем не уделять этому внимания. Мы об этом уже в первом приближении говорили, министр обороны тогда предложил нам еще одно оперативное командование открыть на южном направлении нашей страны. Вместе с западом, северо-западом будет и южное крыло», — цитирует его Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер отметил, что «время динамично подтолкнуло» к решению о создании нового оперативного направления.

Кроме того, он уточнил, что в настоящее время белорусские военные вынуждены быстро отрабатывать защиту южных рубежей страны.

«Это условие военного времени. Но пока без войны. Я получаю информацию, что ребята ведут себя там достойно. Ну и нам надо планирование отрабатывать в этих условиях — если, не дай бог, война, как действовать будем», — добавил Лукашенко.

Ранее, 15 мая, первый заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил республики Игорь Король заявил, что в Белоруссии не исключают военных провокаций со стороны Украины. Он уточнил, что на ровенском направлении Киев сосредоточил порядка 10 тыс. военнослужащих, на овручском — 6 тыс., а на черниговском — 4,5 тыс. По его словам, среди них артиллерийские подразделения, вооруженные самыми современными американскими средствами, и подразделения противовоздушной обороны.

17 марта белорусский лидер сообщил, что Украина не менее двух раз запускала ракеты «Точка-У» в сторону Белоруссии и армии страны удалось их сбить. Президент также заявил, что если Минск будут провоцировать постоянно, он будет вынужден отвечать.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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