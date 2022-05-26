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Движение по улице Николая Столбова ограничили на месяц в Казани

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В Казани практически на месяц ограничили движение по улице Николая Столбова. Соответствующее распоряжение подписал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Ограничения продлятся с 23 мая до 26 июня. Они затронут участок в районе дома № 11 по улице Николая Столбова, пишет InKazan.ru.

Изменения в схеме движения коснутся как автомобилистов, так и пешеходов.

Исходя из документации, на данном участке планируются работы по установке трассы водопровода в рамках второй очереди строительства нового ЖК.

Как уточняет ИА «Татар-информ», также временные ограничения введут на улице Завойского. С 26 мая по 9 июня для движения закроют тротуар около дома № 14, а с 27 по 29 мая — проезжую часть на отрезке от торгового павильона № 1а до дома № 14.

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