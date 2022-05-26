Факелы на Ростральных колоннах зажгут на День города в Петербурге

Завтра, 27 мая, в честь Дня города на стрелке Васильевского острова зажгут факелы на Ростральных колоннах. Это произойдет перед началом церемонии возложения цветов к Медному всаднику в 9:55. Погасят факелы в 11:00.

Также факелы на колоннах зажгут в ночь на 29 мая в рамках проекта «Музыка Дворцового моста». Они будут гореть с 23:00 до 0:45, сообщает телеканал «78».

Ранее сообщалось, что с 27 мая в Петербурге ношение масок перестанет иметь обязательный характер. Использование гражданами средств индивидуальной защиты станет носить рекомендательный характер.

С пятницы также снимается ограничение максимально допустимого количества посетителей (2 тыс. человек) для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий.