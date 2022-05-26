Реклама
Прямой эфир

Факелы на Ростральных колоннах зажгут на День города в Петербурге

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Завтра, 27 мая, в честь Дня города на стрелке Васильевского острова зажгут факелы на Ростральных колоннах. Это произойдет перед началом церемонии возложения цветов к Медному всаднику в 9:55. Погасят факелы в 11:00.

Также факелы на колоннах зажгут в ночь на 29 мая в рамках проекта «Музыка Дворцового моста». Они будут гореть с 23:00 до 0:45, сообщает телеканал «78».

Ранее сообщалось, что с 27 мая в Петербурге ношение масок перестанет иметь обязательный характер. Использование гражданами средств индивидуальной защиты станет носить рекомендательный характер.

С пятницы также снимается ограничение максимально допустимого количества посетителей (2 тыс. человек) для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022