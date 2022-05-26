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Первый в этом году поезд «Таврия» отправили из Петербурга в Крым

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Из Санкт-Петербурга в Евпаторию в четверг, 26 мая, отправился первый в этом году поезд «Таврия». В 19:16 он отошел с Московского вокзала.

Пассажиры будут в пути две ночи и один день. Поезд проследует через Тверь, Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. А в Крыму он остановится на станциях Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой и Саки.

Телеканал «78» пишет, что поезд будет курсировать по этому направлению через день до 1 октября.

Ранее в Министерстве транспорта РФ сообщили, что в этом туристическом сезоне из России в Крым на поездах планируется перевезти порядка 2,3 млн туристов. Железнодорожное сообщение обеспечат более чем с 30 субъектами РФ.

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