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Лавров назвал условия Зеленского для переговоров несерьезными

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Украинский президент Владимир Зеленский предлагает несерьезные условия для того, чтобы возобновить переговоры с РФ и лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Если вы о том, кто хочет и кто готов к переговорам, то вот Зеленский на днях давал, он каждый день чего-нибудь дает, интервью и заявил, что он готов к переговорам, но переговоры могут быть исключительно между ним и Путиным. Якобы ни на каком другом уровне не имеет смысла этим заниматься. Переговоры, по его мнению, должны состояться без каких-либо посредников и только после того, как Украина восстановит под своим контролем территории по состоянию на 23 февраля. То, что это несерьезно, не надо никому объяснять и доказывать», — подчеркнул Лавров в четверг, 26 мая, в интервью RT Arabic.

Кроме того, он добавил, что западным государствам выгодно поддерживать «такую не очень интеллектуально мотивированную неуступчивость».

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Он акцентировал внимание на стремлении России к решению проблемных вопросов посредством диалога, отметив, что подобная риторика подтверждалась президентом России. Однако 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

В свою очередь, 22 мая советник украинского президента Михаил Подоляк исключил уступки России, которые выдвигались на переговорах, в вопросе признания принадлежности бывших украинских регионов. Условием возобновления мирного процесса Подоляк назвал вывод российских войск с территории Украины и Донбасса.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Минске и один в Стамбуле. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

В середине февраля ДНР и ЛНР заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля Путин, отметив критический характер ситуации в этих республиках, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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