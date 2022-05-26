В Тамбове откроют 25 пришкольных лагерей в июне

В общеобразовательных организациях Тамбова в июне откроют 25 лагерей дневного пребывания. Об этом сообщает городская администрация.

В четверг, 26 мая, межведомственная комиссия приняла лагерь, организованный на базе школы № 31. Проверки осуществляли сотрудники МЧС, УМВД, комитета по делам молодежи, физкультуре и спорту, отдела по предупреждению ЧС, комитета образования, муниципального предприятия «Школьник» и ООО «Новая система услуг».

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», обследование проводится в помещениях для отдыха, столовых и спальнях. Особое внимание при этом уделяется противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности.

Стоимость путевки в пришкольный лагерь составляет 4513 рублей. Бюджетные субсидии позволяют снизить сумму до 1170 рублей. Бесплатно отдохнуть в лагере смогут дети-инвалиды, дети из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.