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Foreign Policy заявил о передаче Европой разобранных штурмовиков Су-25 Украине

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Группа военных специалистов из западных стран разобрала советские самолеты Су-25 и вертолеты Ми-17 для передачи их Украине. Об этом 24 мая сообщил журнал Foreign Policy.

Сила — в тяжести: какие еще вооружения ЕС может отправить Украине
И к чему, по оценке России, приведет расширение этих поставок

Издание уточняет, что потребности Киева в вооружении, поставляемом Западом, изменились.

«Работа усложнилась, поскольку потребности Украины расширились от стрелкового и ручного оружия, такого как противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, до самолетов, танков и артиллерийских орудий», — говорится в статье.

Кроме того, отмечается, что западные страны помогают украинским военным проходить учения в Восточной Европе.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны наращивают военную поддержку Украины.

Так, 23 мая министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Дания передаст украинской стороне противокорабельные ракеты «Гарпун» и пусковую установку к ним. Кроме того, по его словам, около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи, среди них — Италия, Греция, Норвегия и Польша.

20 мая стало известно, что Германия в июле планирует поставить Украине первые 15 зенитных самоходных установок Gepard. В то же время генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил, что считает бессмысленными и даже опасными поставки тяжелого вооружения.

До этого, 19 мая, канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщила, что Лондон намерен передать Киеву дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники.

Ранее, 17 мая, обещание нарастить поставки вооружений Киеву были озвучены Парижем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 апреля предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции». МИД РФ еще в начале марта призывал страны ЕС перестать накачивать Киев оружием. Захарова также отмечала, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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