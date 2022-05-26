Путин заявил Драги, что Россия поможет преодолеть кризис продовольствия при снятии санкций

Россия готова экспортировать зерно и удобрения, если с нее будут сняты санкции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, проводя телефонные переговоры 26 мая с премьер-министром Италии Марио Драги.

Как отметила пресс-служба Кремля, во время разговора было «обстоятельно рассмотрено положение дел в сфере глобальной продовольственной безопасности».

«Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада», — отметили в Кремле.

Глава государства также указал на необоснованность обвинений России в проблемах поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, и обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса.

«Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом», — констатировали в пресс-службе президента РФ.

Отмечается, что проведенный разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.

Ранее в этот день, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума Путин заявил, что Россия остается самым крупным экспортером пшеницы в мире. Он обратил внимание на то, что совсем недавно РФ занималась закупкой пшеницы, а на сегодняшний день продает ее сама. Другие государства — США или же Великобритания — производят большие объемы пшеницы, однако эти страны и потребляют ее в большем количестве.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался, что незаконные меры Запада привели к блокировке поставок зерна из Украины в Африку. По его словам, именно действия западных стран препятствуют фрахту судов и вывозу зерна.

23 мая Песков назвал санкции против РФ причиной продовольственного кризиса в мире. Он подчеркнул, что Россия всегда была надежным экспортером зерна. Кроме того, российская сторона не препятствует украинской вывозить по железной дороге зерно в Польшу.

18 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обратился к Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна. В ответ на это в МИД РФ заявили, что Россия откроет доступ к портам после снятия санкций в отношении России.

В середине апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине и в Донбассе одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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