Молочные спеси

Нехватка детского питания в США началась с медицинской истории. Четверо детей отравились продукцией с завода по производству детских смесей компании Abbott в Стерджисе, штат Мичиган. Причем двое погибли в результате бактериальной инфекции. Компания решила сыграть на опережение и добровольно отозвала несколько партий питания. Стали разбираться в причинах и нашли на производстве сальмонеллу и кронобактерии. Завод закрывали на три месяца, а большую часть смесей Alimentum, EleCare и Similac убрали с прилавков.

История спровоцировала подъем спроса на все детское питание, следом выросли и цены. В некоторых случаях в 8 раз. Продукцию сметали, хотя из магазинов пропало всего лишь два-три наименования из целого списка товаров этой категории.

Abbott контролирует около 42% рынка детских смесей в США, и половина ее продукции производится именно на предприятии в Стерджисе — крупнейшем в стране. То есть оно обеспечивало 20% поставок. Однако после этих событий падение предложения детского питания в США составило 40 - 45%. И какими причинами объясняется такая разница, остается неизвестным. Объективных данных о том, что упали надои коровьего молока или остановились заводы, кроме уже упомянутых, нет. К тому же те производства, которые закрывали, уже снова введены в строй.

О причинах кризиса с питанием гадают все — от президента до специалистов. В американской прессе можно найти мнение, что ситуацию создали искусственно, чтобы отвлечь общество от других неприятных событий — таких, например, как рост цен на бензин.

Ожидаются специальные дополнительные поставки от швейцарского Nestle. Запрос был сделан со стороны американских властей. Сейчас демократам очень важно показать, что они заботятся об американских детях. Ведь резко возросла критика от республиканцев: вы-де по $40 млрд отправляете на помощь Украине, а наши дети вынуждены недоедать.

В создании детских смесей все начинается с молока. Оно должно соответствовать стандартам, а его поставщики — должны быть понятны и прозрачны. Для производства сухого молока используются определенные породы коров. Их молоко имеет нужную жирность и концентрацию белка. Это очень четко выверенный процесс. Поэтому у каждого животного и у каждой фермы есть свой паспорт. Фактически каждый удой проходит проверку и только потом поступает на производство.

Стандартно молочная смесь обогащается дополнительными витаминами, иногда железом, олигонуклеотидами и другими веществами. Есть компании, которые специально производят эти добавки. И они в тех странах, где этот продукт будет продаваться, используются для конечного приготовления смесей. То есть сухое молоко с основных заводов–поставщиков, которых совсем немного, развозится по странам, и туда же привозятся компоненты вот этих минерально-витаминных добавок. Они определенным образом добавляются и банка с детской смесью заменителя грудного молока выходит на полки магазинов.

Во всем мире очень строгие требования к качеству детского питания и высокие нормативы по молоку, которое в нем используется. Оно проходит проверку, почти как лекарственное средство, из-за того, что это чрезвычайно важный для детей продукт. При производстве каждая партия смеси проходит тестирование в специальном центре компании. В России в принципе работают по европейским стандартам, к которым добавляются и наши собственные. У нас в этом отношении система с точки зрения законодательства лучше и жестче, если смотреть с точки зрения потребителя.

При этом Россия гораздо в большей степени зависит от зарубежных поставщиков детского питания, чем США. И все равно у нас нет никакого дефицита. Ни один из иностранных производителей, который представлен на российском рынке, не поднимал вопрос о прекращении поставок. Никаких ограничений, которые могли бы отразиться на детях, не ожидается. А это очень важный момент, который касается не только обычных детских смесей, которые производят в России и Белоруссии, но еще и специализированного питания, которое имеет профилактический и лечебный эффект.

Автор — главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области

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