Юрист рассчитал размер пенсии, МРОТа и прожиточного минимума после индексации

После повышения в России на 10% выплат для неработающих пенсионеров с 1 июня размер пенсии в среднем вырастет с 18 984 рублей до 19 360 рублей. Об этом рассказал «Известиям» юрист, медиатор Юрий Капштык, комментируя соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина в четверг, 26 мая.

Накануне российский лидер поручил повысить пенсии, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум на 10%. Он сказал, что дискуссии по поводу индексации выплат внутри правительства страны шли долго. Он уточнил, что размер выплат страховых частей пенсий неработающих россиян увеличится до 19,5%. Притом что с 1 января они уже были увеличены на 8,6%, добавил президент.

Капштык сравнил, насколько увеличатся соответствующие выплаты 1 июня по сравнению с данными от 25 мая.

Так, минимальная зарплата в регионах России сейчас составляет 13 793 рубля. С 1 июня она может повыситься до 15 279 рублей. В среднем по стране МРОТ составляет 12 654 рубля — он вырастет до 13 919 рублей. В Москве МРОТ составляет 21 371 рубль, он вырастет до 23 508 рублей.

По словам юриста нужно учесть, что МРОТ, как и минимальный размер прожиточного минимума, может отличаться исходя из региона. Например, в субъектах Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока выплаты могут быть выше. Это зависит от региональной программы, и выплата исчисляется исходя из того, является ли зарплатодатель участником региональной федеральной программы и выплаты начисляются за счет дотаций местного бюджета.

Медиатор отметил, что пока Путин только дал поручение об индексации указанных выплат, но соответствующего поручения правительства нет.

Согласно данным мониторинга Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) по размерам минимальной зарплаты в субъектах России (РМЗП) и ее соотношения с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения (ПМ ТН) по состоянию на 1 января 2022 года, которые поступили в редакцию «Известий», самый большой прожиточный минимум отмечается в северных регионах и столице России.

Так, на Чукотке он составляет 31 448 рублей, в НАО — 25 188 рублей, на Камчатке — 24 994 рубля, в Магаданской области — 24 тыс. рублей, Мурманской области — 22 047 рублей, Москве — 21 371 рубль, ЯНАО — 19 652 рубля, Сахалинской области — 18 758 рублей, в Еврейской автономной области — 18 588 рублей и в Хабаровском крае — 18 389 рублей.

Самый высокий МРОТ в Санкт-Петербурге — 21 500 рублей, Москве — 21 371 рубль и Якутии — не ниже 20 828 рублей. В столице РМЗП не включает выплаты, производимые в соответствии со статьями 147, 151–154 ТК РФ («Компенсационные выплаты»). В Якутии в РМЗП не входит районный коэффициент и процентная надбавка и этот коэффициент не может быть ниже величины действующего прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по республике.

Еще в некоторых регионах РМПЗ разнится в зависимости от того, бюджетная это сфера или нет. Такие колебания есть в Брянской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Ульяновской, Кемеровской областях, в Ставрополье, Башкирии, Татарстане, на Алтае и ряде других субъектов.

Самое высокое соотношение РМПЗ к ПМ ТП отмечается в Санкт-Петербурге — 149,9%, а прожиточный минимум там равняется 14 345 рублям. В Кемеровской области РМПЗ к ПМ ТП составляет 150%, но только для внебюджетной сферы, МРОТ для которой — 18 827 рублей. При этом прожиточный минимум в среднем по Кузбассу достигает 12 551 рубля.

9 мая министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что правительство представило президенту предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТа. Он заявил, что такие меры позволят снизить показатель бедности в стране.