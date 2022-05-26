В Мариуполе при взрыве на территории школы погиб ребенок

В результате детонации взрывоопасного предмета на территории школы в Мариуполе погиб ребенок. Об этом 26 мая сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Инцидент произошел возле образовательного учреждения, расположенного по улице Днестровской.

«Напоминаем, что многие районы и населенные пункты, освобожденные от украинской оккупации, перенасыщены взрывоопасными предметами», — отметили в штабе.

Ранее 26 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что служащие Военно-морского флота России устранили минную опасность в акватории порта Мариуполь. Теперь гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда.

4 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ. Он отметил, что в городе налаживается мирная жизнь.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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