ЦБ РФ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней

Банк России (ЦБ) увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней с нынешних 60. Об этом регулятор сообщил 26 мая.

«Экспортеры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном Указом президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79, не позднее 120 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках», — говорится в материалах ЦБ.

Уточняется, что данное решение действует в отношении полученной иностранной валюты, по которой не была осуществлена обязательная продажа, независимо от даты ее зачисления на счет резидента в уполномоченном банке.

Ранее, 24 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ о снижении доли обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 80 до 50%.

О решении снизить требование по продаже валютной выручки экспортеров с 80 до 50% за день до этого объявил Минфин РФ. В ведомстве пояснили, что это было сделано в связи с достижением достаточного уровня ликвидности на внутреннем валютном рынке и стабилизацией курса рубля.

До этого, 28 февраля, Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Как в тот день объяснил «Известиям» эксперт Евгений Шатов, решение было направлено на защиту курса рубля, чтобы не дать ему обесцениться. Также, по его его словам, одной из целей такой меры было наводнение рынка валютой.