Власти Петрозаводска запретили купаться в городских водоемах

Власти Петрозаводска ввели запрет на купание в водоемах, расположенных в черте города. Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Распоряжение распространяется на все пять городских водоемов. В их числе Петрозаводская губа Онежского озера, Четырехверстное озеро, реки Лососинка, Неглинка и Сельгская Речка, пишет ИА FlashNord.

Также запрет на купание действует на пожарных водоемах и обводненных каналах.

Власти призывают в теплое время года уделить особое внимание детям. Их опасно оставлять одних у воды, уточняет ИА «Карелinform». Купание и игры в воде могут стать причиной трагического случая.