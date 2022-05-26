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Секция фабрики обрушилась в Москве при сносе

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Фото: РЕН ТВ
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Секция фабрики обрушилась в Москве при сносе здания предприятия.

По данным «Известий», в результате обрушения стен и потолка здания около станции метро «Петровско-Разумовская» никто не пострадал.

В Сети появились сообщения о том, что во время инцидента якобы был задет автобус, однако на самом деле транспорт просто проезжал в этот момент мимо. Также были размещены кадры последствий обрушения.

Накануне сообщалось, что в Москве во время ремонтных работ при обрушении стены поликлиники погиб 50-летний рабочий. Инцидент произошел на Чертановской улице. По данным «Известий», рабочие штробили стену на первом этаже, в это время она разрушилась.

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