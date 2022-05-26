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Глава Минфина Силуанов заявил об отсутствии последствий для россиян из-за дефолта

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Возможное объявление технического дефолта по государственному долгу России никак не отразится на жизни россиян, не повлияет на экономику страны. Об этом 26 мая сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

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«Технический дефолт — это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам. Мы надежный заемщик, мы как выполняли даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты, а такие варианты у нас уже готовятся, чтобы выполнить свои обязательства по внешним долгам», — отметил он.

Ранее 26 мая председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия не испытывает проблем с возможностью обслуживания государственного долга с финансовой стороны.

Накануне Минфин России подтвердил готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств. Но, как уточнили в ведомстве, сделано это будет в валюте РФ с возможностью последующей конвертации рублей в оригинальную валюту обязательства.

Ранее, 24 мая, министерство финансов США сообщило, что не продлит лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Лицензия OFAC разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Она была выпущена почти сразу после введения жестких антироссийских санкций.

В то же время в Минфине РФ обратили внимание, что такое решение американской стороны ущемляет права именно инвесторов и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре.

При этом глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин уточнил, что отказ минфина США продлевать лицензию на обслуживание российского госдолга формально не является дефолтом. Он также подчеркнул, что Россия располагает ресурсами для оплаты своих обязательств.

5 мая сообщалось, что Россия в очередной раз столкнется с риском технического дефолта 27 мая.

6 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия обладает всеми ресурсами для оплаты внешних долгов, несмотря на то что значительные суммы российских резервов заблокированы.

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