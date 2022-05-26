Около 150 млн рублей получит Мурманская область на развитие туротрасли
Мурманская область получит 146,6 млн рублей из федерального бюджета на развитие туристической инфраструктуры. Соответствующая информация следует из распоряжения, подписанного председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Часть суммы в размере 87,6 млн рублей пойдет на создание электронных путеводителей, развитие туристической среды для людей с ограниченными возможностями, а также на закупку оборудования для информационных центров, пишет ИА «Би-порт».
Еще 40,2 млн предусмотрено на строительство в Кольском районе кемпингов и автокемпингов. Остальные 18,7 млн рублей направят на развитие пляжей, создание национальных туристских маршрутов с системой навигации и обустройство инфоцентров.
В общей сложности правительство РФ распределило между регионами более 3,5 млрд. Средства поступят в качестве грантовой поддержки проектов в сфере туризма в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».