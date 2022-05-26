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Около 150 млн рублей получит Мурманская область на развитие туротрасли

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Мурманская область получит 146,6 млн рублей из федерального бюджета на развитие туристической инфраструктуры. Соответствующая информация следует из распоряжения, подписанного председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Часть суммы в размере 87,6 млн рублей пойдет на создание электронных путеводителей, развитие туристической среды для людей с ограниченными возможностями, а также на закупку оборудования для информационных центров, пишет ИА «Би-порт».

Еще 40,2 млн предусмотрено на строительство в Кольском районе кемпингов и автокемпингов. Остальные 18,7 млн рублей направят на развитие пляжей, создание национальных туристских маршрутов с системой навигации и обустройство инфоцентров.

В общей сложности правительство РФ распределило между регионами более 3,5 млрд. Средства поступят в качестве грантовой поддержки проектов в сфере туризма в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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