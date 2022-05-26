Блинкен заявил об отсутствии поддержки США независимости Тайваня

Власти США не поддерживают независимость Тайваня. Об этом в четверг, 26 мая, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, добавив, что Вашингтон рассчитывает на мирное решение ситуации.

«Мы не поддерживаем независимость Тайваня и ожидаем, что противоречия между обоими берегами [Тайваньского] пролива будут разрешены мирными средствами», — сказал он в ходе выступления в организации Asia Society.

При этом Блинкен отметил, что Вашингтон выступает против любых односторонних изменений статус-кво, а также продолжает помогать Тайбэю поддерживать оборонительный потенциал на достаточном уровне.

23 мая американский лидер Джо Байден заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня «на случай вторжения». Он отметил, что Штаты продолжают придерживаться поддержки безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы «его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке».

Как объяснили позже в Белом доме, слова Байдена касались поставок оружия. Уточнялось, что глава Белого дома подтвердил политику США «единого Китая».

При этом директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с «Известиями» отметил, что возможности США не безграничны и Соединенные Штаты всё равно будут стремиться избежать прямого неограниченного военного столкновения с ядерной державой в лице КНР.

8 мая газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США оказывает давление на правительство Тайваня с целью вынудить его заказать виды вооружения, наиболее подходящие для конфронтации с КНР.

15 апреля представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что американские власти должны прекратить все официальные контакты с Тайванем, поскольку действия США противоречат принципу «одного Китая».

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.