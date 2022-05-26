Ремонт ДК в Переслегино Псковской области намерены завершить досрочно

В Великолукском районе Псковской области планируют досрочно завершить ремонт дома культуры, расположенного в деревне Переслегино. Об этом глава района Алексей Кузьмин рассказал на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 85%. Подрядчик заменил системы отопления и водоснабжения, а также привел в порядок внутренние помещения.

Сейчас рабочие заканчивают шлифовать полы в основном зале. Кроме того, изменения затронули холл ДК.

Согласно условиям контракта, полностью завершить работы необходимо до 15 августа 2022 года. Однако сдать объект планируется раньше срока.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура».