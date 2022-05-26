Путин обсудил с Драги вывод судов из портов Черного и Азовского морей

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе телефонного разговора в четверг, 26 мая, обсудили выход гражданских судов из портов Азовского и Черного морей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«[Путин] подробно рассказал о предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей, чему препятствует украинская сторона», — говорится в публикации.

Кроме того, российский лидер информировал Драги о работе, которая проводится для налаживания мирной жизни в освобожденных городах Донбасса. Была затронута также тема переговорного процесса с Украиной, который оказался заморожен по инициативе Киева.

Помимо прочего политики обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности. Путин обратил внимание на тот факт, что ситуацию усугубляют антироссийские санкции.

«Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада», — подчеркнули в Кремле.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявления, согласно которым продовольственный кризис в Африке возник из-за России. Он подчеркнул, что Запад сам принял меры, которые привели к блокировке поставок зерна из Украины, введя рестрикции. Именно это, по его словам, препятствует фрахту судов и вывозу зерна.

18 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обратился к Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна. В ответ на это в российском МИДе заявили, что РФ откроет доступ к портам после снятия санкций в отношении Москвы.

Кроме того, официальный представитель МИДа Мария Захарова отмечала, что экспорту зерна также препятствует тот факт, что украинские войска сами заминировали свои морские порты.

В середине апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине и в Донбассе одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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