Страны Европы передали Украине штурмовики Су-25 в разобранном состоянии. Об этом сообщает журнал Foreign Policy 26 мая.

Издание не уточняет, в каком количестве и о каких странах конкретно идет речь.

«Команда на местах в Восточной Европе, связанная с Европейским командованием, помогла разобрать советские самолеты Су-25 «Лягушачья нога» и вертолеты Ми-17, чтобы их можно было отправить на Украину», — заявил автор материала.

Также отмечается, что потребности Украины в западном вооружении изменились: теперь ее войскам нужны не только противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, а самолеты, танки и артиллерия наподобие американских гаубиц M777.

29 апреля также сообщалось, что Польша предоставила Украине более 200 танков Т-72, что достаточно для формирования двух бригад, и несколько десятков боевых машин пехоты (БМП). Отмечалось, что украинской армии в основном передаются машины, не прошедшие модернизацию и изготовленные еще в годы СССР.

28 апреля китайский военный эксперт Сонг Чжунпин заявил, что ФРГ передала Украине старое оружие, подразумевая зенитные установки Gepard. Специалист указал, что «золотым веком» для Gepard были 1960-е и 1970-е годы, с вооружения бундесвера эти установки сняли в 2010-м.

22 апреля директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в комментарии «Известиям» указал, что заявление заместителя советника американского президента по национальной безопасности Далипа Сингха о продолжении США наращивания военной и экономической поддержки Украины — это риторика и пиар. Эксперт заявил, что для США поставки оружия — «это игра и нажива, бесконечный пиар и даже шоу-бизнес».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных.

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