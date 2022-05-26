«Роснефть» подаст иск к Минфину США

«Роснефть» намерена подать в суд на американское министерство финансов, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

Подать иск было решено после заявления минфина США о том, что компания участвует в транспортировке крупных партий иранской нефти в Европу. С похожими обвинениями выступил 25 мая госсекретарь США Энтони Блинкен. Он утверждал, что российские власти и госкомпании якобы помогают Корпусу стражей исламской революции (КСИР) заниматься контрабандой нефти, и пригрозил санкциями всем, кто покупает иранское сырье.

«Мы будем отстаивать свои интересы в суде. Всё, что говорит Блинкен, является заведомо недоказуемым враньем, имеющим шкурную подоплеку. Потому что он провалил всё, что мог, с точки зрения интересов действующей администрации США», — заявил Леонтьев.

По его словам, администрация президента Джо Байдена «решила найти нефть в странах, которые она кошмарила на предыдущем этапе [своей] деятельности». «В Венесуэле этого сделать не удалось, но сделка с Ираном была уже в высокой степени готовности, и то, что говорит Блинкен, — это прикрытие провала сделки. А КСИР — это жупел, и Блинкен размахивает им», — добавил пресс-секретарь «Роснефти».

Он подчеркнул, что не представляет себе суд, в котором компания могла бы проиграть. При этом Леонтьев не уточнил, когда будет подан иск, призвав не опережать события.

По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, США очевидно допустили стратегический просчет в попытках заместить российскую нефть. «Несмотря на то что американцы начали вести переговоры с потенциальными поставщиками нефти задолго до спецоперации на Украине, желаемого результата они не принесли. Сделка по иранской ядерной программе провалена, Венесуэла, вполне логично, протянуть руку помощи также отказалась. Именно поэтому от представителей США мы слышим заявления, которые находятся за гранью здравого смысла, якобы о том, что русские и арабы занимались контрабандой иранской нефти. Представить себе такое сложно, а уж поверить — тем более», — заявил эксперт.

Мухин предположил, что госсекретарь США Блинкен «просто перепутал Иран с каким-то другим государством, например Ираком». По словам эксперта, последние заявления представителей находящейся у власти в США Республиканской партии оставляют ощущение «настоящего сюра», он сравнил использование ими клеветнических пропагандистских измышлений с ситуацией начала 80-х годов ХХ столетия.