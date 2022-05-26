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Прокуратура обжалует решение суда о домашнем аресте Додона

Прокуратура обжалует решение суда о домашнем аресте экс-президента Молдавии Додона
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Фото: РИА Новости/Sputnik
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Прокуратура намерена обжаловать решение суда Кишинева, который 26 мая поместил обвиняемого в коррупции и госизмене экс-президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест на 30 суток. Об этом заявил прокурор Петр Ярмалюк.

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«Суд частично удовлетворил запрос прокуратуры, мы намерены обжаловать это решение», — сказал он журналистам.

Прокуроры требовали поместить политика под арест на 30 суток.

24 мая Додона задержали на 72 часа, его заподозрили в госизмене и коррупции, сообщили в Генпрокуратуре республики. Исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова указала, что по итогам обысков у экс-президента были задержаны два человека, включая политика.

В молдавской Соцпартии обыски в доме Додона назвали борьбой с оппозицией. В Кишиневе прошли акции в поддержку политика. Сам Додон заявил, что обвинения против него сфабрикованы.

Представитель Генпрокуратуры страны Марианна Керпек 18 мая рассказала, что в отношении Додона возбуждено уголовное дело после видеозаписи, появившейся в публичном пространстве летом 2020 года.

Видео было сделано на скрытую камеру в июне 2019 года. На ней бывший тогда лидером Демократической партии олигарх Владимир Плахотнюк обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. Плахотнюк попытался передать бывшему главе Молдавии черный пакет, в котором, предположительно, были деньги.

Додон тогда отказался принять взятку, однако оппозиционные партии всё равно обвинили его в коррупции.

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