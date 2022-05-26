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Девять человек утонули на водоемах Карелии с начала навигации

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В Карелии с начала навигации перевернулись четыре маломерных судна, в результате погибли девять человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

С 6 мая в Карелии начала открываться навигация. С 13 мая она официально разрешена во всех районах. За это время при опрокидывании судов погибли девять человек.

Местами трагедий стали Ладожское озеро в Лахденпохском и Питкярантском районах в Сямозеро в Пряжнинском районе, пишет ИА «Карелinform».

В спасательном ведомстве призывают соблюдать все меры безопасности при выходе на воду. Прежде всего необходимо удостовериться в отсутствии протечек в лодке и исправности мотора. Все люди на борту должны быть в жилетах. Сотрудники МЧС также рекомендуют отказаться от выхода на воду при неблагоприятной погоде.

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