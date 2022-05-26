В СФ отреагировали на слова о препятствовании Украиной работе нефтепровода «Дружба»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в четверг, 26 мая, в беседе с «Известиями» назвал эпатажным заявление советника украинского министра энергетики Елены Зеркаль о возможности Киева повлиять на работу нефтепровода «Дружба».

«Она считает, что таким образом они склонят Венгрию к согласию по введению санкций против России в вопросах поставки нефти. На самом деле то, что она предлагает, — это ведь санкции против самой Венгрии. Это абсолютно примитивное предложение. <…> Это заявление можно назвать эпатажным», — подчеркнул он.

Сенатор выразил уверенность в том, что на Украине не пойдут на такой шаг. Однако в случае если Киев решит поступить подобным образом, то помимо Венгрии получит и другие страны в качестве оппонентов или даже врагов, заключил Цеков.

Ранее в этот день Зеркаль, выступая на Киевском форуме по безопасности, обвинила Венгрию в шантаже Евросоюза, заявив, что та якобы воспользовалась ситуацией на Украине и пытается препятствовать введению нефтяного эмбарго на продукцию из РФ. При этом чиновница напомнила, что у Киева в руках для давления «есть прекрасный рычаг — это нефтепровод «Дружба».

20 мая бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране следует перекрыть трубопровод «Дружба», транзит по которому обеспечивает нефтью Европу и является одним из источников доходов для украинского бюджета. Как указал политик в статье для издания Politico, европейские страны должны солидаризироваться против борьбы с Россией, перекрытие трубопровода «Дружба» означало бы то, что и «дружбы» с Россией больше не будет.

18 мая сообщалось, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) заблокирован. Как сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, пять пакетов санкций до этого были приняты очень быстро и единодушно, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Этими причинами стали разногласия по поводу эмбарго на нефть из РФ.

12 мая газета Politico сообщила, что в Евросоюзе рассматривают вариант отложить эмбарго на нефть из России из-за позиции Венгрии. Отделение запрета на нефть от остальной части пакета санкций «пошлет плохой сигнал», и по этой причине другие страны могут присоединиться к Венгрии и выступить против, говорилось в публикации.

6 мая венгерский премьер Виктор Орбан сказал, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. По его словам, стране потребуется минимум пять лет, а также средства для перестройки на другой порядок и реорганизацию производств.

Страны Запада вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. При этом инфляция и цены в странах ЕС и США уже бьют рекорды.

Нефтепровод «Дружба» берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Украинский участок нефтепровода находится в собственности компании «Укртранснафта». Россия оплачивает транзит.