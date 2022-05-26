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Президент Приднестровья отправил правительство в отставку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский отправил правительство в отставку. Соответствующий указ подписан и опубликован 26 мая на официальном сайте президента.

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Согласно указу, Александр Мартынов освобожден от должности председателя правительства. Обязанности премьера возлагаются на зампредседателя правительства по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами госвласти Станислава Касапа.

Как сообщила пресс-служба парламента, глава Приднестровья предложил назначить Александра Розенберга на пост премьера. Парламент соберется на внеочередное заседание 27 мая, чтобы рассмотреть кандидатуру.

«В повестке дня один вопрос — дача согласия на назначение премьер-министром Александра Розерберга — его кандидатуру на рассмотрение парламента сегодня внес президент ПМР. Это стало известно в ходе заседания президиума ВС ПМР», — говорится в сообщении.

Александр Мартынов указом президента был назначен на должность председателя правительства в декабре 2016 года, а также в декабря 2021 года.

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